MILANO. 43ENNE ACCOLTELLATA IN PIAZZA GAE AULENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 3025 – Stamane, alle ore 9.00, una donna di 43 anni è stata accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti in centro a Milano. Sul posto sono giunti i Carabinieri con i sanitari del 118. La ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto. L’aggressore è in fuga. Il marito è arrivato in bicicletta pochi istanti dopo l’accoltellamento.

Redazione