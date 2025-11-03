(mi-lorenteggio.com) Brescia, 3 novembre 2025 – Si preannuncia ricca di soprese la seconda edizione di MYSTERIA Light Festival in programma al Castello di Brescia dal 6 al 10 novembre 2025 che, nell’anno dell’esordio ha potuto contare su oltre 15.000 visitatori.

Mysteria è ideato e promosso da Cieli Vibranti e Scena Urbana, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei che, nei giorni di apertura del festival, consentirà al pubblico di visitare gratuitamente il Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia” e il Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, semplicemente presentando il biglietto di ingresso della kermesse.

Mysteria trasformerà l’antica fortezza sul colle Cidneo, in un parco della fantasia, dove la musica si alternerà con la letteratura, la tecnologia e lo spettacolo, offrendo durante il giorno una suggestiva combinazione di incontri e laboratori, e trasformandosi la sera in un festival di luci.

L’edizione 2025 ruoterà attorno ai racconti e ai personaggi dell’Odissea, il poema omerico, fonte inesauribile d’ispirazione per l’intero genere fantastico, con il coinvolgimento di professionisti del settore quali Scena Urbana, Vulcano Studio, The Laser Extreme e Stefano Mazzanti, e dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti LABA, coordinati dai docenti Nazareno Cerquaglia e Andrea Paroli.

Proprio l’Odissea sarà il filo rosso che legherà tra loro sette installazioni di luci, che saranno presentate durante la serata inaugurale di giovedì 6 novembre 2025, alle ore 18.00.