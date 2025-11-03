SANITÀ, ROSETTA GAGLIARDO NUOVO COMMISSARIO DELL’ASST BERGAMO OVEST

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 novembre 2025 (Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha nominato Rosetta Gagliardo commissario dell’ASST Bergamo Ovest, attuale direttore amministrativo dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Subentra a Giovanni Palazzo, che ha rassegnato le proprie dimissioni ed è destinatario di un successivo incarico. Rosetta Gagliardo assumerà la guida dell’ASST Bergamo Ovest a partire dal 7 novembre.

“Auguro a Rosetta Gagliardo un buon lavoro – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. Ha dimostrato grande competenza e capacità gestionale come direttore amministrativo dell’Ats di Milano e prima ancora da dirigente di Regione Lombardia, qualità che saprà mettere a disposizione anche della sanità bergamasca”.

Redazione