Scoperta e sequestrata discarica abusiva a Trezzano sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio (MI), 03/11/2025 – Un’importante operazione del Nucleo Ambiente e del Nucleo Investigativo della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio ha portato al sequestro preventivo di una vasta discarica abusiva in un’area periferica del territorio comunale.

L’operazione è stata avviata dopo che gli agenti, nell’ambito di un costante monitoraggio del territorio, avevano rilevato movimenti sospetti di camion carichi di rifiuti diretti verso un’area isolata. L’indagine, avviata dopo l’osservazione di movimenti sospetti di mezzi pesanti, è stata supportata dall’utilizzo di tecnologie avanzate di monitoraggio aereo (UAS – Unmanned Aerial System), che hanno consentito di documentare dall’alto l’attività illecita.

A conferma della crescente attenzione alle tecniche investigative moderne, il Comando ha provveduto a individuare e formare piloti qualificati per l’utilizzo dell’UAS, dotandosi così di risorse interne specializzate in operazioni di monitoraggio e osservazione aerea a supporto delle attività di polizia giudiziaria.

Attraverso appostamenti, controlli mirati e un’attività integrata di osservazione tecnica e operativa, è stato possibile confermare l’esistenza del sito abusivo e raccogliere elementi fondamentali per le successive operazioni.

L’area, risultata completamente priva di autorizzazioni e misure di tutela ambientale, presentava un ingente accumulo di rifiuti abbandonati. Il terreno è stato quindi sottoposto a sequestro preventivo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini hanno permesso di identificare l’azienda responsabile dello smaltimento illecito, contro la quale è stato avviato un procedimento per violazione delle normative ambientali. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare eventuali altre responsabilità e collegamenti.

Al termine delle procedure giudiziarie, l’area dovrà essere bonificata e ripristinata a totale carico dell’azienda responsabile, come previsto dalla normativa vigente. Il Comune conferma il massimo impegno nella vigilanza ambientale e nel contrasto a ogni forma di inquinamento e gestione illecita dei rifiuti.