Sperimentazione: al San Gerardo nasce l’Internal Review Board

Ne fanno parte otto esperti con competenze specifiche

(mi-lorenteggio.com) Monza, 3 novembre 2025 – Una nuova struttura a supporto dell’attività di sperimentazione: nasce l’Internal Review Board (IRB).

La sperimentazione clinica costituisce infatti un elemento di primaria importanza nella

mission della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (FSGT), sia sotto il profilo

assistenziale sia sotto il profilo della ricerca, indispensabile per poter offrire un elevato livello

di assistenza. Le attività di sperimentazione clinica costituiscono pertanto parte integrante

dell’attività di ciascuna struttura della FSGT e del suo personale.

Dopo l’istituzione della FSGT, le attività della ricerca scientifica hanno visto come punto di

riferimento la Direzione Scientifica che da subito ha iniziato un percorso di programmazione

e riorganizzazione gestionale. A supporto dell’attività di sperimentazione, tra le altre, è stata

costituita l’Internal Review Board, una commissione che agisce a supporto della Direzione

Scientifica per verificare le proposte di nuovi studi no profit in una fase precoce di

progettazione, relativamente alla loro validità scientifica, alla fattibilità del disegno proposto,

all’impatto sulla malattia e all’organizzazione e all’aderenza ai principi di buona pratica

clinica, in modo che i proponenti abbiano il tempo di recepire ed elaborare le indicazioni

dell’IRB, prima che siano sottoposti al Comitato etico territoriale o alle altre Autorità

Regolatorie eventualmente coinvolte.

Il Board è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da otto esperti, scelti in base

alle competenze specifiche di ricerca, di management sanitario e di gestione clinica e socio

sanitaria che possano garantire un’ampia copertura di tutte le tematiche oggetto delle

sperimentazioni cliniche.

È dei giorni scorsi il Decreto del Direttore Generale Michele Brait per la nomina dei

componenti effettivi dell’IRB. Ne faranno parte Pietro Invernizzi, Direttore Scientifico,

Simone Beretta del Dipartimento di Neurologia e Stroke Unit, Paolo Bonfanti Direttore delle

Malattie Infettive, Marina Cazzaniga Direttore del Centro di Ricerca di Fase 1, Giuseppe

Dastoli del Coordinamento della Ricerca Clinica, Maddalena Lettino Direttore della Cardiologia, Carmelo Rizzari Direttore dell’Unità Ricerca Clinica e Fase 1 di Pediatria, e Maria

Grazia Valsecchi, Professore emerito dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

“La costituzione dell’Internal Review Board – sottolinea il prof. Pietro Invernizzi, Direttore

Scientifico della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – rappresenta un passo

fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento della ricerca clinica all’interno della

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. L’obiettivo dell’IRB è quello di garantire la

massima qualità scientifica, la coerenza metodologica e la fattibilità organizzativa degli studi

no profit che nascono all’interno della nostra Fondazione. Si tratta di un organo di supporto

alla Direzione Scientifica che, attraverso un’attenta valutazione preliminare dei progetti di

ricerca, consente di valorizzare le idee dei nostri ricercatori e di promuovere sperimentazioni

solide, eticamente corrette e di reale impatto per i pazienti. La ricerca clinica è parte

integrante della mission della Fondazione: non è solo un’attività scientifica, ma un impegno

quotidiano volto a migliorare la qualità dell’assistenza e a offrire ai pazienti le migliori

opportunità terapeutiche. L’Internal Review Board nasce proprio con questo spirito: favorire

l’innovazione, assicurare il rispetto delle buone pratiche cliniche e rafforzare la cultura della

ricerca come valore condiviso da tutte le strutture e professionisti della FSGT. Il primo

meeting è previsto per l’11 dicembre 2025. A breve verrà definito anche il calendario delle

riunioni per il 2026”.

