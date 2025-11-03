Sperimentazione: al San Gerardo nasce l’Internal Review Board

Ne fanno parte otto esperti con competenze specifiche
(mi-lorenteggio.com) Monza, 3 novembre 2025 – Una nuova struttura a supporto dell’attività di sperimentazione: nasce l’Internal Review Board (IRB).
La sperimentazione clinica costituisce infatti un elemento di primaria importanza nella
mission della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (FSGT), sia sotto il profilo
assistenziale sia sotto il profilo della ricerca, indispensabile per poter offrire un elevato livello
di assistenza. Le attività di sperimentazione clinica costituiscono pertanto parte integrante
dell’attività di ciascuna struttura della FSGT e del suo personale.
Dopo l’istituzione della FSGT, le attività della ricerca scientifica hanno visto come punto di
riferimento la Direzione Scientifica che da subito ha iniziato un percorso di programmazione
e riorganizzazione gestionale. A supporto dell’attività di sperimentazione, tra le altre, è stata
costituita l’Internal Review Board, una commissione che agisce a supporto della Direzione
Scientifica per verificare le proposte di nuovi studi no profit in una fase precoce di
progettazione, relativamente alla loro validità scientifica, alla fattibilità del disegno proposto,
all’impatto sulla malattia e all’organizzazione e all’aderenza ai principi di buona pratica
clinica, in modo che i proponenti abbiano il tempo di recepire ed elaborare le indicazioni
dell’IRB, prima che siano sottoposti al Comitato etico territoriale o alle altre Autorità
Regolatorie eventualmente coinvolte.
Il Board è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da otto esperti, scelti in base
alle competenze specifiche di ricerca, di management sanitario e di gestione clinica e socio
sanitaria che possano garantire un’ampia copertura di tutte le tematiche oggetto delle
sperimentazioni cliniche.
È dei giorni scorsi il Decreto del Direttore Generale Michele Brait per la nomina dei
componenti effettivi dell’IRB. Ne faranno parte Pietro Invernizzi, Direttore Scientifico,
Simone Beretta del Dipartimento di Neurologia e Stroke Unit, Paolo Bonfanti Direttore delle
Malattie Infettive, Marina Cazzaniga Direttore del Centro di Ricerca di Fase 1, Giuseppe
Dastoli del Coordinamento della Ricerca Clinica, Maddalena Lettino Direttore della Cardiologia, Carmelo Rizzari Direttore dell’Unità Ricerca Clinica e Fase 1 di Pediatria, e Maria
Grazia Valsecchi, Professore emerito dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
“La costituzione dell’Internal Review Board – sottolinea il prof. Pietro Invernizzi, Direttore
Scientifico della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – rappresenta un passo
fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento della ricerca clinica all’interno della
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. L’obiettivo dell’IRB è quello di garantire la
massima qualità scientifica, la coerenza metodologica e la fattibilità organizzativa degli studi
no profit che nascono all’interno della nostra Fondazione. Si tratta di un organo di supporto
alla Direzione Scientifica che, attraverso un’attenta valutazione preliminare dei progetti di
ricerca, consente di valorizzare le idee dei nostri ricercatori e di promuovere sperimentazioni
solide, eticamente corrette e di reale impatto per i pazienti. La ricerca clinica è parte
integrante della mission della Fondazione: non è solo un’attività scientifica, ma un impegno
quotidiano volto a migliorare la qualità dell’assistenza e a offrire ai pazienti le migliori
opportunità terapeutiche. L’Internal Review Board nasce proprio con questo spirito: favorire
l’innovazione, assicurare il rispetto delle buone pratiche cliniche e rafforzare la cultura della
ricerca come valore condiviso da tutte le strutture e professionisti della FSGT. Il primo
meeting è previsto per l’11 dicembre 2025. A breve verrà definito anche il calendario delle
riunioni per il 2026”.
Redazione