TRAMONTO SUL SACRO MONTE: L’OMAGGIO DI TARALLO ALLA QUESTURA DI VARESE

(mi-lorenteggio.com) Varese, 3 novembre 2025 – Nel corso di una familiare cerimonia, il pittore Filippo Tarallo, padre del Medico Principale dott. Nicola Tarallo, dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale, ha donato alla Questura di Varese un dipinto, da lui realizzato per l’occasione con la tecnica dell’olio su tela, raffigurante un suggestivo tramonto sul borgo del Sacro Monte di Varese.

Nato nel 1953 in provincia di Agrigento, Filippo Tarallo, oggi in pensione, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla pittura, attraversando l’Italia con il suo talento: da Firenze, dove si è formato all’Accademia delle Belle Arti, a Porto Tolle e Castelmassa, fino al ritorno nella sua Raffadali, dove vive assieme alla moglie.

Il Questore Carlo Mazza ha voluto rivolgere al sig. Tarallo un sentito ringraziamento per un’opera che andrà ad arricchire ulteriormente il patrimonio artistico già presente in Questura.