TREZZANO. 4 NOVEMBRE – FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE: IL PROGRAMMA

4 Novembre 2025

Un momento di raccoglimento, memoria e gratitudine per onorare chi ha sacrificato la propria vita per la Patria.

Programma della commemorazione:
Ore 9:30 – Ritrovo presso la Casa Comunale
Ore 10:00 – Santa Messa nella Chiesa di Sant’Ambrogio
Ore 10:45 – Partenza del corteo dal piazzale della chiesa fino al Monumento ai Caduti
Deposizione della corona d’alloro, esecuzione degli inni e commemorazioni ufficiali

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare con sentito rispetto per rendere omaggio alla memoria e ai valori fondanti della nostra Repubblica.

4Novembre #UnitàNazionale #ForzeArmate #Memoria #Commemorazione #OnoreAiCaduti

