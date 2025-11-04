4 NOVEMBRE, ASSESSORE LA RUSSA: FORZE ARMATE ESEMPIO DI DISCIPLINA, CORAGGIO E AMORE PER LA PATRIA, GRATITUDINE PER L’IMPEGNO QUOTIDIANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 novembre 2025 – “In questa giornata rendiamo onore a tutte le donne e a tutti gli uomini che, con disciplina, sacrificio e coraggio, servono l’Italia indossando un’uniforme. Il loro impegno quotidiano, anche in Regione Lombardia, è presidio di sicurezza, libertà e solidarietà: a loro va la mia più profonda gratitudine. Le Forze Armate rappresentano un esempio di unità, disciplina e amore per la Patria, valori che dobbiamo custodire e tramandare alle nuove generazioni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Redazione