BCM25 | Tedofori: 21 parole per un abbecedario sportivo – Primo appuntamento 11 novembre 18.30 con Pippo Ricci

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025 – Il progetto Tedofori – 21 parole per un abbecedario sportivo è un progetto curato da BookCity Milano e promosso da Regione Lombardia nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura. 21 parole per raccontare lo sport olimpico in un inedito abbecedario dal vivo.

21 parole, capaci di evocare in chiave poetica, ironica, aneddotica, ispirazionale o analitica le

molteplici sfaccettature dello sport olimpico, vengono affidate alla creatività di altrettanti autori, architetti, teatranti, giornalisti, antropologi e psicologi.

Un’opportunità per esplorare lo sport da una prospettiva originale, mettendone in luce i valori,

l’impatto sociale e culturale, oltre alla sua dimensione più autentica e umana.

Tutti gli incontri sono condotti dall’ex pallavolista e conduttore radiofonico Matteo Piano. 11 novembre 2025 ore 18.30

A di AGONISMO con Pippo Ricci

Teatro Puntozero dell’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria”

13 novembre 2025 ore 18:00

U di ULTIMO con Federico Basso

S di SOGNO con Giuseppe Catozzella

Libreria Hoepli

4 dicembre 2025 ore 18:30

P di PERFORMANCE con Simone Barlaam

H di HURRÀ con Fabio Genovesi

Biblioteca Crescenzago 10 dicembre 2025 ore 18:30

T di TIFO con Matteo Caccia

E di EQUILIBRIO con Mara Navarria

Biblioteca Calvairate

13 gennaio 2026 ore 18:30

O di OLIMPIA con Nicola Gardini

Z di ZIG ZAG con Carlo Boccadoro

MaMu – Magazzino Musica

20 gennaio 2026 ore 18:30

F di FATICA con Marco Balzano

I di INSUCCESSO con Vera Gheno

Biblioteca Ostinata 12 febbraio 2026 ore 18:30

M di MASCOTTE con Chiara Alessi

C di CORPO con Nadeesha Uyangoda

Libreria Claudiana 18 febbraio 2026 ore 18:30

L di LACRIME con Erin Doom

D di DIVISE con Patrizia Marras

Sede comunicata prossimamente 24 febbraio 2026 ore 18:30

G di GIOCO con Ilaria Galbusera

R di RITMO con Alessia Maurelli

Biblioteca Civica “Pio Rajna” di Sondrio

11 marzo 2026 ore 18:30

V di VILLAGGIO con Andrea Staid

N di NEVE con Daniele Zovi

Biblioteca Civica “Pio Rajna” di Sondrio Data da definire

B di BANDIERA con Arianna Errigo

Q di QUARTO con Mauro Berruto