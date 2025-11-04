Caparini (Lega): “Condanniamo l’antisemitismo, solidarietà a Fiano”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025 – “Oggi in Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione urgente per condannare con forza ogni forma di antisemitismo e per esprimere solidarietà all’onorevole Emanuele Fiano, vittima di un vile episodio di antisemitismo all’Università Ca’ Foscari di Venezia”.

Lo dichiara Davide Caparini, consigliere regionale della Lega in Lombardia.

“Di fronte a gesti e parole che richiamano le pagine più buie della nostra storia è dovere delle istituzioni reagire con fermezza e unità, ribadendo che nessuna ideologia o contrapposizione politica può mai giustificare l’odio verso la popolazione ebraica o verso lo Stato di Israele”.

“La mozione – spiega Caparini – impegna la Giunta regionale a esprimere piena solidarietà al deputato Fiano, a promuovere iniziative educative e culturali contro l’antisemitismo e a recepire la definizione operativa dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), che riconosce anche le forme moderne di odio verso Israele come espressione di antisemitismo”.

“Regione Lombardia – conclude Caparini – è e deve continuare a essere terra di libertà, rispetto e memoria. Davanti all’odio non possono esserci ambiguità: la condanna deve essere totale e condivisa”.