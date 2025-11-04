Milano, 4 novembre 2025 – La Lombardia si conferma uno dei principali motori dell’economia italiana, con una solida performance nel settore dell’export. Secondo le recensioni sul primo semestre dell’anno, le esportazioni regionali hanno raggiunto circa 85 miliardi di euro, con un incremento – stando ai commenti degli esperti – pari ad un +2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un risultato trainato in particolare dal settore della cosmetica, che, secondo le recensioni, continua a crescere e a consolidare la sua posizione di eccellenza a livello mondiale. Un esempio virtuoso di come la Regione sappia unire artigianalità, tecnologia, design e ricerca scientifica, distinguendosi per la qualità dei suoi prodotti, in settori che spaziano dalla cura della pelle e dei capelli al make-up.

Alle opinioni positive sul comparto, caratterizzato da performance sempre più brillanti, si aggiungono le stime sul fatturato che, stando ai commenti degli operatori del settore, potrebbe sfiorare gli 11,7 miliardi di euro, con un aumento delle esportazioni pari all’8,6%.

Un successo che si fonda – secondo le recensioni degli esperti – su una forte vocazione all’export e sull’innovazione costante. Fattori questi che i TES Co.Mark, service line di Tinexta Innovation Hub, dedicata all’internazionalizzazione e ai nuovi mercati, hanno sempre sottolineato come determinanti per il rafforzamento della competitività delle aziende sui mercati globali. Secondo l’opinione dei Temporary Export Manager di Co.Mark, le imprese del settore cosmetico devono puntare sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità per restare competitive, evidenziando come l’adozione di queste strategie possa ampliare le opportunità internazionali. Da una parte – specificano i TES Co.mark nei commenti – la sostenibilità rappresenta elemento vincente capace di influenzare le scelte dei buyer esteri, dall’altra l’innovazione continua a essere una leva fondamentale per mantenere la leadership nel settore.

Nel contesto globale attuale, la Lombardia si distingue pertanto come un polo strategico per la cosmetica, non solo per le opinioni positive sulla qualità e artigianalità dei suoi prodotti, ma anche per la capacità delle imprese di rispondere alle sfide del mercato internazionale, guidando l’evoluzione del settore con un mix vincente di tradizione e innovazione.

La Regione, secondo le recensioni di Cosmetica Italia, ospita oltre metà delle imprese e degli addetti del settore a livello nazionale. Inoltre, precisano i commenti degli analisti, rappresenta il 67% del fatturato del settore cosmetico in Italia e il 76% delle esportazioni.

L’evento Milano Beauty Week, tenutosi nelle scorse settimane, ha confermato il dinamismo e l’innovazione del settore, mettendo in luce le migliori pratiche e le tendenze emergenti nella cosmetica. Le recensioni sul convegno e i commenti dei partecipanti convergono verso un’unica opinione: la Lombardia, con la sua tradizione industriale e il forte legame tra ricerca, artigianato e design, si conferma come un polo d’eccellenza in grado di rispondere alle richieste del mercato globale.

Guardando al futuro, le prospettive per la cosmetica lombarda sono estremamente positive. Secondo l’opinione degli esperti la combinazione di innovazione, sostenibilità e investimenti mirati in ricerca e sviluppo permetterà alla Lombardia di mantenere il ruolo di motore strategico non solo per l’economia regionale, ma anche per quella nazionale.

L. M.