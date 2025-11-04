Collegio San Carlo: la mostra dedicata a San Carlo Acutis e aperta alla città

Di
Redazione
-
0
30

Un percorso tra vita quotidiana e santità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025 — Il Collegio San Carlo di Milano accoglie la mostra dedicata a San Carlo Acutis, che ha frequentato l’istituto nell’anno scolastico 1997/1998. L’esposizione dal titolo Carlo Acutis: 15 anni di amore e fede, a cura della Fondazione OasiApp, ripercorre in modo chiaro e accessibile le tappe principali della sua vita e la testimonianza che lo ha reso un punto di riferimento per molte persone, in particolare giovani e famiglie. La mostra è parte di un percorso itinerante che attraversa diverse città italiane e fa ora tappa al Collegio San Carlo.

Il percorso, composto da 22 pannelli interattivi con audio e video, è pensato per una fruizione autonoma: testi e immagini accompagnano i visitatori, lasciando spazio a un’osservazione e una riflessione personale. Il tono è essenziale e scandisce i momenti più significativi dell’esperienza terrena di Carlo e della sua santità, accompagnati dal suo modo di vedere e vivere il mondo.

Nel riportare al Collegio il ricordo di un suo ex alunno, la mostra propone un punto di vista concreto e vicino alla vita quotidiana: scuola, amicizie, studio, attenzione agli altri. Non un racconto celebrativo, ma l’occasione per conoscere da vicino una storia che parla al presente.

“Siamo felici di poter ospitare questa iniziativa: la storia di Carlo è un esempio concreto per le nostre studentesse e i nostri studenti, che possono riconoscersi e riflettere sulla storia di un ragazzo straordinario, nella sua ordinarietà – ha commentato don Mario Bonsignori, Rettore del Collegio San Carlo di Milano. “Questa iniziativa, inoltre, è anche occasione per parlare direttamente a tutta la città. Aprire le porte del Collegio significa ampliare la risonanza di una vita vera e autentica, capace di suscitare domande, impegno e speranza.”

La mostra è aperta al pubblico presso il Collegio San Carlo, (ingresso da Corso Magenta), dal lunedì al venerdìdalle 8.00 alle 18.00, fino al 28 novembre 2025.

La mostra rientra nelle attività pastorali e culturali promosse dalla Fondazione OasiApp, realtà missionaria che opera per diffondere la speranza e la fede attraverso strumenti concreti di evangelizzazione, formazione e carità. Con i suoi progetti, OasiApp porta in tutta Italia — e anche all’estero — mostre, pubblicazioni e iniziative legate al Vangelo e dedicate ai grandi testimoni del nostro tempo.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui