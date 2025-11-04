Como, ruba merce in un grande magazzino di abbigliamento, 22enne tunisino irregolare denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 4 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato per ricettazione un 22enne tunisino, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale.

Intorno alle 12.00, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como, è intervenuta in Viale Giulio Cesare a Como presso un grande magazzino di abbigliamento a seguito della segnalazione di furto.

All’arrivo degli agenti, il responsabile ha spiegato i fatti e descritto dettagliatamente l’autore del furto, un uomo di origine nordafricana, che dopo i fatti si era allontanato dal negozio. Pochi minuti dopo, i poliziotti, transitando in Via Palestro, hanno individuato il 22enne tunisino che corrispondeva alle precise descrizioni fisiche e che aveva indossato gli indumenti rubati. Agitato ed insofferente al controllo, è stato portato in Questura, anche perché privo di documenti di identità. Identificato, il 22enne tunisino è risultato essere irregolare sul territorio, annoverando numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona ed in materia di immigrazione e stupefacenti, nonché destinatario di un Ordine del Questore di Milano ad abbandonare il territorio. Il tunisino è stato quindi denunciato in stato di libertà per ricettazione e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale in quanto a seguito di ispezione sulla sua persona è stato trovato in possesso di una dose di hashish.

Al vaglio degli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como i provvedimenti da emettere a carico del 22enne.