Como, spacca il vetro di un autobus di linea e tenta di sferrare pugni ad un agente. Arrestato 32enne salvadoregno

(mi-lorenteggio.com) Como, 4 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha arrestato un 32enne salvadoregno per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale denunciandolo per minaccia, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, rifiuto di fornire e getto pericoloso di cose.

Intorno alle 21.00, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como, è intervenuta in Via Bellinzona a Como a seguito della richiesta d’intervento di un autista di un bus di ASF, che riferiva della presenza di un uomo straniero, ubriaco, che inveiva con una bottiglia di vetro in mano, contro di lui e i passeggeri del bus, che aveva infranto il vetro del parabrezza.

All’arrivo degli agenti, il 32enne salvadoregno si è mostrato ostile ed aggressivo minacciandoli e tentando di prendere a pugni uno dei due poliziotti, che si sono visti costretti ad immobilizzarlo in maniera incisiva ed assicurarlo all’interno dell’autovettura di servizio.

In Questura, il 32enne, ha mantenuto la sua condotta ostile lordando all’interno della sala accoglienza, mantenendo un comportamento aggressivo con gli agenti. A suo carico sono emerse numerose notizie di reato per minaccia, porto di oggetti atti ad offendere, danneggiamento, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, atti osceni, evasione e diffamazione, nonché condanne per lesioni personali, porto d’armi ed un avviso orale emesso dal Questore di Como. L’uomo è stato tratto in arresto per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale; notiziato il P.M. di turno l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo in direttissima che si è tenuto alle 11.00 di questa mattina.