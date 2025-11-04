DL Racing al via di Super Trofeo e Finali Mondiali a Misano

Settimana “de luxe” per il team milanese: ben cinque le Huracan ST Evo2 pronte all’ultimo atto stagionale by Lamborghini tra monomarca europeo e supersfida internazionale. Sul circuito romagnolo attesi Locanto-Segù in Pro-Am e i consueti equipaggi di classe LC. Tutte le gare di entrambi gli appuntamenti saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e su Youtube

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025. E’ tutto pronto in casa DL Racing per l’ultimo, attesissimo atto del Lamborghini Super Trofeo Europa, di scena in settimana al Misano World Circuit e seguito immediatamente dalle Finali Mondiali 2025 che si disputano nel weekend. Lo showdown dei monomarca della Casa del Toro è un appuntamento particolarmente sentito all’interno del team milanese, laureatosi vicecampione “iridato” nel 2023 con tanto di successo in gara 2. In quell’occasione le Finali Mondiali si disputarono a Vallelunga e sulla Huracan ST Evo2 by DL Racing in equipaggio c’era anche Luca Segù. Lo stesso 25enne pilota comasco è di nuovo al via quest’anno a Misano Adriatico in coppia con il fondatore della scuderia Diego Locanto. Al volante della vettura in livrea speciale che celebra la partnership con Lacertosus, azienda leader nel settore del fitness che allestirà anche uno spazio apposito nel paddock, i due sono iscritti sia al Super Trofeo sia alle Finali in classe Pro-Am, categoria nella quale sono già saliti sul podio nella tappa di Monza.

La Lamborghini “vestita” DL-Lacertosus è solo la prima delle cinque che, sempre tecnicamente supervisionate da Krypton Motorsport, il team schiera al via di questo gran finale di stagione. Le altre sono tutte pronte a rilanciare la sfida in classe LC, nella quale i portacolori coinvolti, di fatto tutti esordienti, hanno tutti dimostrato una celere crescita alla prima stagione nel Super Trofeo. Sono il pilota originario di Hong Kong Philip Tang (salito sul podio al Nurburgring), il duo formato da Chan Chi Chung e Ka Hing Tse, anche loro provenienti da Hong Kong, il gentleman driver pugliese Francesco Turzo (già sul podio a Barcellona) e il veneto classe 1976 Cristian Bortolato.

A Misano Adriatico il sesto e ultimo round del Super Trofeo Europa 2025 scatta mercoledì 4 novembre con due prove libere (ore 10.35 e 14.15). Giovedì immediate qualifiche a partire dalle 9.00 e poi gara 1 alle 15.00, mentre venerdì gara 2 si disputa alle 12.20 (entrambe in diretta su Sky Sport Arena – Sky 204).

Le Finali Mondiali si aprono sabato con programmi separati fra le varie categorie vista la presenza di tutti i protagonisti delle serie Europa, Nord America e Asia. Le qualifiche prendono il via alle 10.35 per AM ed LC e alle 12.20 per Pro e Pro-Am. Sempre sabato, gara 1 è in programma alle 13.45 (classi AM ed LC) e alle 16.20 (classi Pro e Pro-Am). Gara 2 si disputa domenica alle 12.15 (classi AM ed LC) e alle 14.30 (classi Pro e Pro-Am). Tutte le quattro gare del weekend saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Max (Sky 206).

Sulla distanza di 50 minuti, oltre a quanto indicato per i canali Sky, tutte le gare del Super Trofeo Europa e delle Finali Mondiali saranno trasmessa anche in live streaming sul canale web ufficiale https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse .

Il team principal e pilota Diego Locanto dichiara: “Con cinque auto siamo il team più numeroso alle Finals e questo è già una soddisfazione considerato il prestigio del palcoscenico. Significa che il team sta lavorando nella maniera più corretta. Un obiettivo sarà continuare la crescita sul fronte neofiti, con i nostri piloti arrivati in stagione anche a salire sul podio. I progressi sono evidenti rispetto a inizio anno, ci auguriamo che anche a Misano, pista tecnica e non scontata, possano proseguire su questa strada. Per quanto riguarda me e Luca, quest’anno insieme abbiamo avuto degli ottimi riscontri a Misano in occasione delle tappe disputate nell’Italiano GT e nel GT2 Europeo. Speriamo di confermare la competitività, anche se proprio nella nostra categoria ce la dovremo vedere con i migliori interpreti in assoluto fra Pro e Am presenti. Una grande sfida, bisogna rimanere sereni e concentrati. Le due gare di Super Trofeo saranno preparatorie per le Finali, dove cercheremo di arrivare a punto con il setup e la convinzione di poter far bene, dopodiché ci giocheremo le nostre chance per fare una bella figura e magari coronare con un podio un grande evento dove abbiamo già dimostrato di poter lottare ai vertici”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano