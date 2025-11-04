FORUM CULTURA 2025. DOMANI AL CASVA L’INDAGINE SUI CONSUMI CULTURALI E BIBLIOTECARI A MILANO CON L’ASSESSORE SACCHI

Al Teatro della Quattordicesima il talk sui festival tematici in città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre – Domani, mercoledì 5 novembre alle ore 16:30, nell’ambito del Forum Cultura 2025 che si svolge al CASVA (via Isernia, 5), l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interverrà alla presentazione della nuova indagine sui “Consumi culturali e consumi bibliotecari a Milano” dell’Osservatorio per BookCity Milano a cura di AIE, l’Associazione Italiana Editori.

Alle ore 19, sempre nell’ambito del Forum Cultura, l’assessore Sacchi parteciperà al talk “Festival tematici cittadini: esperienze a confronto”, in programma al Teatro della Quattordicesima (via Oglio, 18).

