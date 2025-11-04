Giornata mondiale del diabete mellito: L’ASST Rhodense promuove la prevenzione con desk informativi e incontri pubblici

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 4 novembre 2025 – In occasione della giornata mondiale del diabete, che ricorre il 14 novembre, i professionisti dell’ASST Rhodense organizzano desk informativi presso la Main Street all’interno dell’ospedale di Garbagnate per fornire informazioni e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito. L’accesso è libero, senza prenotazione, dalle ore 10 alle 12.

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata dall’aumento della concentrazione di glucosio nel sangue. Responsabile di questo fenomeno è un difetto assoluto o relativo di insulina che consente all’organismo di utilizzare il glucosio per i processi energetici all’interno delle cellule. Quando l’insulina è prodotta in quantità non sufficiente dal pancreas oppure le cellule dell’organismo non rispondono alla sua presenza, nel sangue si avranno livelli di glucosio più alti del normale favorendo, così, la comparsa del diabete mellito. La diagnosi di diabete è certa con un valore di glicemia di 200 mg/dl, rilevato in qualunque momento della giornata o due ore dopo un carico di glucosio.

Del diabete in gravidanza si parlerà invece il 20 novembre, dalle ore 10 alle 12, presso la Casa di Comunità di Bollate. Saranno allestiti dei desk informativi con i professionisti di Ostetrica e Ginecologia di Garbagnate pronti a dare informazioni e a rispondere ad eventuali domande.

Sempre il 20 nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho ci sarà un incontro informativo con la popolazione.

Alle ore 9 apertura dei lavori;

alle ore 9,30 si parlerà di “Conoscere il diabete, prevenzione delle complicanze” con la dottoressa Marica Sormani, responsabile dell’ambulatorio di diabetologia di Rho;

alle 10,30 “Alimentazione e diabete: i consigli del dietista” con la dottoressa Sabrina Chirone del servizio Dietetico Aziendale;

alle 11,00 “Sport e diabete: un’alleanza strategica” con la dottoressa Valdes Valeria dell’ambulatorio di diabetologia;

alle 11,30 “Il ruolo dell’infermiere nell’educazione all’automonitoraggio glicemico e all’uso della terapia iniettiva” con la dottoressa Roberta Stazu del servizio infermieristico della diabetologia di Rho.

A seguire ci sarà la possibilità di proporre domande rivolgendosi direttamente agli esperti, chi vuole può farsi prendere i parametri di peso, pressione e glicemia capillare.