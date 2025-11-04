Jacopo Dozio (FI):«Apriremo un tavolo di confronto con gli enti locali e Terzi per il ponte San Michele e Pedemontana nel Vimercatese»

(mi-lorenteggio.com) Monza, 4 novembre 2025 – «Apriremo a breve un tavolo di confronto con tutti gli enti locali interessati dal progetto del nuovo ponte San Michele tra Paderno e Calusco d’Adda e dal passaggio della Tratta D Breve di Pedemontana nel Vimercatese. Solo in questo modo riusciremo a prevenire problemi di traffico nelle nostre zone» così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia che ha interrogato in aula martedì 4 novembre l’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi su queste due opere che potrebbero pesare in maniera significativa sulla viabilità tra la Brianza e la Bergamasca, che ha dato la sua disponibilità a convocare un incontro con gli enti locali coinvolte .

«Resta prioritario che si studino delle opportune soluzioni recependo i contributi dai territori

perché qualora dovessero in futuro partire due cantieri il traffico nel nostro territorio rischia assolutamente di collassare. Ricordo che il viadotto sull’Adda che non sarà più fruibile nel 2030 collega due Province con un alto numero di mezzi che quotidianamente circolano sulla Sp2, Sp3 e Sp177 – ha aggiunto l’esponente azzurro -. Attendo anche di conoscere i dati dello studio sul traffico che sta preparando Rfi, che sarà un altro elemento di valutazione per non congestionare le nostre strade locali. Rimango del parere anche che servono delle tangenziali esterne per non intasare le direttrici di Busnago e Bernareggio che già oggi sono abbastanza in sofferenza».