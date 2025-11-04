Milano Circolare 2025: svelate le nuove frontiere di Ricerca e Innovazione per Moda e Design sostenibili

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025 – Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione di Milano Circolare, l’evento del Comune di Milano dedicato all’economia circolare urbana, che si è tenuto il 3 novembre 2025 presso BASE Milano. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Milano (Assessorato allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro) e MUSA Spoke 5, ha confermato Milano come polo di riferimento per la transizione sostenibile nei settori della moda e del design.

La giornata ha registrato numeri significativi: oltre 550 registrati all’evento, 31 organizzazioni coinvolte e centinaia di partecipanti tra imprese, startup, associazioni del terzo settore, istituzioni, università e cittadini. Un risultato che testimonia il crescente interesse del territorio verso modelli di business circolari e sostenibili.

Milano Circolare 2025 ha messo in evidenza la ricerca come motore di innovazione, presentando i risultati concreti della collaborazione tra università e imprese. Tra i protagonisti della giornata, i 6 progetti pilota MUSA Spoke 5, sviluppati in collaborazione con 14 aziende e organizzazioni, che hanno offerto dimostrazioni pratiche di tecnologie innovative e soluzioni circolari applicabili al mercato. “MUSA Spoke 5 è stata un’esperienza di collaborazione tra il Comune di Milano, le Università con i loro ricercatori, tra cui tantissimi giovani, le imprese e le scuole, che ci ha mostrato che è possibile sviluppare soluzioni reali e praticabili per la sostenibilità dei settori moda, design e cosmesi”, ha dichiarato Margherita Pero, Coordinatrice di Musa Spoke 5 e Professoressa Ordinaria al Politecnico di Milano. “Diffondere questo tipo di approcci collaborativi e puntare sulla formazione dei giovani come di tutti i cittadini è fondamentale per rendere Milano la capitale della moda e del design sostenibili.”

L’evento ha dato grande visibilità agli strumenti digitali sviluppati nell’ambito di MUSA Spoke 5. Tra questi, la piattaforma r4milanoecosystem.it, che connette gli attori della filiera circolare milanese, e il MOOC “Moda&Design a Milano: circolarità e competenze”, corso online gratuito accessibile su Coursera, pensato per formare studenti e professionisti.

“La piattaforma, sviluppata nell’ambito di MUSA Spoke 5 e accessibile tramite r4milanoecosystem.it, nasce per connettere i protagonisti della moda e del design in un ecosistema di collaborazione e innovazione”, ha spiegato Carlo Salvato, Professore Ordinario di Strategia e Imprenditorialità Università Bocconi. “È un luogo dove idee, competenze e visioni diverse possono incontrarsi per generare nuove sinergie e dare forma a un futuro realmente circolare. In questa stessa direzione, Bocconi ha sviluppato per MUSA Spoke 5 un MOOC pensato per gli studenti delle scuole secondarie, per avvicinarli ai temi della circolarità in modo accessibile ma guidato da esperti del settore. Solo offrendo ai più giovani strumenti concreti e prospettive autentiche possiamo costruire insieme il prossimo capitolo della moda e del design sostenibili.”

Grande attenzione hanno ricevuto anche il progetto TRAC3S dell’Università Statale di Milano, che offre tecnologie innovative di certificazione anticontraffazione ed esperienze immersive in realtà virtuale, la piattaforma Su.Re. del Politecnico di Milano, hub digitale a supporto della transizione sostenibile del retail, e l’APP MUSA NEXT, con giochi, quiz e mappe interattive per coinvolgere i cittadini.

L’area espositiva ha ospitato le aziende del catalogo Milano Circolare e numerose realtà innovative del territorio, tra cui Aliquo Technologies srl, Brunello S.p.A., Casati Flock & Fibers, Certilogo (eBay Group), Ciccone Srl, Humana People to People Italia, Kechic, Krill Design, Leila, Lizard Collection, Lumson, Nicoletta Fasani, Ohoskin, PRISM, Save The Duck, SPIN360, Superforma, United Separable by Minimal Path srl, WIB e molte altre. Le sessioni di networking e matchmaking B2B hanno favorito lo scambio di competenze e la creazione di nuove collaborazioni.

“Con i progetti pilota di MUSA Spoke 5 vogliamo dimostrare che l’innovazione nasce dal dialogo e dalla collaborazione di diversi attori”, ha affermato Francesca Romana Rinaldi, Direttrice Monitor for Circular Fashion Sda Bocconi. “Quando università, imprese, organizzazioni no-profit, istituzioni e comunità locali uniscono le forze, si genera un valore che va oltre il profitto: un valore che rafforza il tessuto economico e sociale del territorio. La nostra ricerca di impatto testimonia come questa sinergia possa accelerare la crescita delle piccole e medie imprese, favorendo uno sviluppo sostenibile e circolare dei settori moda e design.”

L’edizione 2025 di Milano Circolare segna l’avvio di iniziative destinate a durare nel tempo: progetti che restano attivi sul territorio, formazione gratuita e accessibile, una mappatura digitale delle realtà circolari milanesi e una rete stabile di partenariato tra università, aziende e amministrazione pubblica.