“SIPARI APERTI”– Il PD Lombardia promuove un dibattito sul teatro come spazio per futuri dialoghi culturali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025 – Il gruppo consiliare PD Lombardia presenta “Sipari Aperti”, il 17 novembre 2025 dalle 15:00 presso la Sala Gonfalone – Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 di Milano.

L’evento è il primo di una serie di appuntamenti dedicati al mondo della cultura regionale. L’iniziativa promuove il confronto sul teatro lombardo, raccogliendo testimonianze, difficoltà e aspettative di chi anima tutti gli ambiti culturali – dal teatro alla musica, dalla letteratura alle arti performative e visive.

A introdurre l’incontro saranno il Capogruppo del PD in regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e la Consigliera PD Paola Bocci. Seguirà un ampio dibattito che affronterà diverse tematiche tra cui l’esperienza delle eccellenze dello spettacolo lombardo, il valore universale dell’arte e il suo ruolo nella promozione del dialogo fra rappresentanza e istituzioni; in chiusura, sarà discussa l’importanza di un’alleanza solida fra arte e percorsi scolastici.

Redazione