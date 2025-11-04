TAF 11: ultimi posti disponibili per il grande spettacolo della boxe l’8 novembre all’Allianz Cloud di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025 – Mancano pochi giorni a TAF 11 – The Art of Fighting, l’evento che sabato sera 8 novembre, riporta il grande pugilato all’Allianz Cloud di Milano. L’entusiasmo è palpabile, come dimostra il quasi sold out registrato in pochi giorni: restano disponibili solo gli ultimi posti per assistere dal vivo a una serata che si preannuncia imperdibile, con otto match di boxe professionistica e quattro titoli in palio.

Sul ring, il main event vedrà Dario Morello affrontare lo svizzero Faton Vukshinaj per il titolo EBU Silver dei pesi medi, incontro che rappresenta la porta d’accesso alla sfida per il titolo europeo assoluto. Tra gli altri protagonisti, Jonathan Kogasso sfiderà il francese Brandon Deslaurier nei pesi massimi leggeri, mentre Francesco Paparo e Catalin Ionescu si contenderanno il titolo italiano dei superpiuma.

Le emozioni prenderanno il via con la cerimonia del peso, che si terrà venerdì 7 novembre, sempre all’Allianz Cloud (Piazza Carlo Stuparich, 1 – Milano), con apertura cancelli alle ore 12.45 e inizio alle 13.15 – ingresso da Porta Cremosano.

Il kick-off di TAF 11 è previsto alle ore 17.00 di sabato 8 novembre: a quell’ora, infatti, si apriranno i cancelli dell’Allianz Cloud. L’inizio degli incontri è previsto alle 18.00, mentre il main event Morello vs Vukshinaj è schedulato per le ore 23.00 circa. Special guest della serata Artie 5ive e altri ospiti d’eccezione.

Per chi non potrà essere presente dal vivo, The Art of Fighting 11 sarà trasmesso in differita televisiva la notte stessa di sabato 8 novembre, dalle 23.30 su Mediaset Canale 20, al tasto 20 del telecomando sul digitale terrestre e su Tivùsat, al 151 di Sky.