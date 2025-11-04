TRIBUTO A NANNI SVAMPA – LE CANZONI DI GEORGE BRASSENSINTERPRETATE DA WALTER DI GEMMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2025 – Domenica 9 novembre alle ore 16 Walter Di Gemma sarà protagonista al Teatro della Memoria, in Via Cucchiari 4 a Milano con lo spettacolo TRIBUTO A NANNI SVAMPA.

Un appuntamento col duplice intento di celebrare non solo la poesia e l’ironia ma anche l’eredità culturale di Nanni Svampa, che da sempre ha affascinato e ispirato proprio Di Gemma nel suo percorso artistico.

Il cantautore e interprete milanese presenta infatti il suo “Tributo a Nanni Svampa” — un viaggio musicale attraverso le celebri traduzioni di Georges Brassens, rese immortali da Svampa e ora riproposte da Walter Di Gemma con rispetto e affetto.

In scena canzoni, racconti e immagini, che faranno rivivere lo spirito libero e ironico di uno dei più grandi interpreti della cultura milanese e vera icona della musica lombarda.

Per informazioni e prenotazioni: 02-313663.

Inoltre, a partire dalla settimana successiva allo spettacolo, sarà disponibile su YouTube il video omonimo “Tributo a Nanni Svampa”, che raccoglie dodici brani del repertorio di Brassens nelle storiche versioni milanesi di Svampa, introdotti da brevi interventi parlati di Walter Di Gemma.

Un progetto nato dal desiderio di onorare un maestro e un amico, con profonda gratitudine e sincero affetto.

“Questo tributo è il mio modo di ringraziare Nanni Svampa per ciò che ha rappresentato per me e per la nostra cultura. Le sue traduzioni di Brassens sono un patrimonio di poesia e libertà, da preservare e condividere.” -Walter Di Gemma

Un ringraziamento speciale a Dina Svampa, moglie di Nanni, per aver accolto con calore e sensibilità questo progetto.

