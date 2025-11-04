Zona rossa attorno a Rho Fiera Milano in occasione di Eicma

Da oggi a domenica 9 novembre controlli rafforzati

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 novembre 2025 – Come avvenuto per altre manifestazioni espositive allestite al polo di Rho Fiera Milano, in occasione dello svolgimento di “EICMA – Esposizione Internazionale del Ciclo e del Motociclo”, aperta oggi e in corso fino al prossimo 9 novembre, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, previa deliberazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza anche del Comune di Rho, ha adottato una ordinanza per l’istituzione di una “zona rossa” nelle aree più sensibili del quartiere fieristico per tutta la durata di tale manifestazione.

Come precisa la Prefettura, “l’evento, dotato di rilevanza internazionale e già da anni caratterizzato da una grande affluenza di visitatori, si preannuncia in questa prossima edizione ancora più partecipato e attrattivo, anche in considerazione del coinvolgimento di 50 Paesi e della preannunciata presenza di autorità istituzionali e di oltre 700 espositori del settore”.

Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per chi assuma comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti e che sia stato segnalato dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Le misure saranno in vigore per la durata di “EICMA” e si affiancheranno agli ordinari servizi di controllo del territorio e ai dedicati servizi interforze, già previsti. Obiettivo è garantire la massima sicurezza per i visitatori e frequentatori della manifestazione, corrispondendo alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico.

Queste le aree coinvolte nella zona rossa “polo fieristico Rho”:

Zona A, che circonda il quartiere fieristico

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie, vai Lombardia Sud

Zona B, uscita fermata metro MM e Stazione FFSS Rho Fiera

Via Achille Grandi e piazza Costellazione

Zona C, prossima al quartiere fieristico

Vie Risorgimento, Venanzio Buzzi, Di Vittorio, Ezio Vanoni, Eugenio Curiel, Fratelli Vigorelli, Fratelli Cervi

“Ringrazio il Signor Prefetto per l’attenzione costante al nostro territorio – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Eicma attira ogni anno migliaia di visitatori e si rivela sempre di più occasione di accoglienza di ospiti in arrivo da tutto il mondo, l’attenzione all’ordine pubblico è fondamentale. Confidiamo nelle misure disposte dalle forze dell’ordine a tutela di rhodensi e visitatori”.

Redazione