Assago: parcheggio Bazzana: “No all’aumento di traffico”

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO, 5 novembre 2025) – Un parcheggio di interscambio accessibile, gratuitamente, a tutti gli assaghesi, e nessun cambiamento alla viabilità.

Sono questi i punti fermi relativi al parcheggio, ormai in fase di avanzata realizzazione, che sta sorgendo in località Bazzana – Sant’Ilario, vicino alla passerella pedonale che porta alla fermata della metropolitana Assago-Milanofiori. “Qualcuno, furbescamente, continua a manipolare la realtà creando confusione tra la cittadinanza – spiega il sindaco Graziano Musella – Ma la verità è una sola: se questa amministrazione non avesse trovato una soluzione alla convenzione sottoscritta dall’ultima giunta di centrosinistra, la realizzazione del parcheggio sarebbe ancora lontana anni luce”.

Il primo cittadino replica così alle continue boutade che stanno creando inutile allarmismo sul parcheggio in quartiere Bazzana, un “pezzo di terra” che l’amministrazione vuole trasformare in un’area di sosta da 305 posti auto accessibili a tutti gli assaghesi: quelli che risiedono in quartiere e anche, a tutti quei cittadini assaghesi che risiedono in Assago e che utilizzano la metropolitana per gli spostamenti quotidiani. “Se non avessimo spostato l’accesso e l’uscita del parcheggio nell’area prospiciente alla rotonda della velostazione – prosegue – sarebbero occorsi ancora anni di vertenze giudiziarie prima di dare il via ai lavori, bloccando di fatto la possibilità di dare a voi e ai restanti cittadini assaghesi il servizio in questione”. Con alcuni volantini distribuiti alle famiglie, il Sindaco e l’assessore Mario Burgazzi hanno precisato inoltre che la viabilità del quartiere non subirà aumenti in termini di volume di traffico. “Confermando la tratta di senso unico esistente, la viabilità sarà limitata al traffico locale e non diventerà di attraversamento, come molti affermano manipolando la verità. Ovviamente, i nostri tecnici hanno già esplorato tutte le soluzioni possibili individuando quella descritta come meno impattante per quanto riguarda la circolazione viabilistica nel quartiere. – concludono – Le nostre scelte, al di là di ogni strumentalizzazione politica, sono sempre state tese alla salvaguardia della tranquillità e qualità della vita di tutti i nostri quartieri”.