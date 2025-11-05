Cecchetti (Lega): “Plauso ai Carabinieri di Bollate e Rho per la brillante operazione antidroga. Le piazze dello spaccio vanno tutte smantellate”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 novembre – “Massimo plauso ai Carabinieri del Gruppo di Bollate, con la partecipazione dei colleghi di Rho e Milano, per la brillante operazione che ha portato all’arresto di dodici persone e allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina tra Bollate, Garbagnate, Novate, Baranzate e altri comuni del Rhodense. Le indagini hanno permesso di sequestrare droga, denaro contante e un’arma clandestina, confermando ancora una volta l’efficacia e la professionalità delle nostre forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

Le piazze dello spaccio vanno tutte smantellate, senza sconti e senza tregua, perché la droga distrugge vite e intere comunità. Bisogna continuare a colpire con decisione chi alimenta questo mercato di morte e difendere la sicurezza dei cittadini e dei nostri territori.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e componente della Commissione Difesa.