Corsico, riqualificazione per la zona del Naviglio Grande:

nasce “Vista Naviglio”, il nuovo progetto residenziale che darà vita auna zona più moderna e sostenibile

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 05 novembre 2025 – Corsico, uno dei quartieri più dinamici della periferia milanese, si prepara ad accogliere una nuova fase di crescita e sviluppo urbano con l’avvio di un importante progetto di riqualificazione. L’ex Hotel Naviglio Grande, situato in via Alzaia Trieste 11, verrà demolito per dare spazio a un innovativo progetto residenziale che segnerà una nuova fase di sviluppo e riqualificazione per l’intera area.

Il contesto: vivere lungo il Naviglio Grande

Corsico si rivela un angolo autentico alle porte di Milano, dove il ritmo della città incontra la quiete di una dimensione più umana. Bagnata dalle acque del Naviglio Grande, la cittadina conserva un’identità viva, fatta di storia, cultura e bellezza quotidiana, che si riflette nella vita di quartiere e nei suoi spazi pubblici.

Perfettamente collegata al centro di Milano grazie alla nuova linea metropolitana M4, alle linee ferroviarie urbane e a un’efficiente rete di trasporti pubblici, Corsico offre una mobilità fluida e comoda, ideale per chi desidera vivere in equilibrio tra la tranquillità residenziale, arricchita da aree verdi e percorsi lungo il Naviglio, e il dinamismo metropolitano.

Rigenerazione urbana e qualità dell’abitare

L’intervento interessa una posizione strategica lungo il Naviglio Grande e si inserisce in un più ampio processo di rigenerazione urbana che mira a rispondere alle esigenze di una comunità in continua evoluzione. Il nuovo complesso residenziale sarà caratterizzato da edifici a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica, pensati per offrire spazi ampi, funzionali e integrati con servizi di prossimità. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei residenti e contribuire a rendere Corsico un contesto urbano sempre più moderno e sostenibile.

Il progetto: soluzioni innovative per ogni esigenza

“Vista Naviglio” prevede la realizzazione di circa trenta appartamenti di design, progettati per soddisfare le esigenze abitative contemporanee con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’offerta comprende bilocali, trilocali e quadrilocali, tutti dotati di terrazzi con affaccio diretto sul Naviglio Grande, mentre gli attici panoramici offriranno una vista esclusiva sulla città e spazi abitativi di alta qualità. Il progetto integra soluzioni innovative di risparmio energetico, sistemi di riduzione dell’impatto ambientale e materiali costruttivi di ultima generazione, per garantire comfort, efficienza e benessere.

“Con Vista Naviglio intendiamo dare vita a un progetto di riqualificazione che valorizza profondamente il tessuto urbano di Corsico,” spiega Daniele Tonon, CEO di Milano Living Real Estate. “L’intervento si inserisce in un contesto di rigenerazione più ampio e mira a offrire residenze innovative di design, pensate per rispondere alle esigenze abitative contemporanee e per promuovere uno stile di vita sostenibile e di qualità.”

Per maggiori informazioni sul progetto residenziale ‘’Vista Naviglio’’, è possibile visitare il sito web.

Redazione



