Domenica l’omaggio a Barbara Strozzi chiude la XIV edizione di Palazzo Marino in Musica

Domenica 9 Novembre 2025, ore 11.00

Sala Alessi – Palazzo Marino

Piazza della Scala 2, Milano.

La XIV edizione di Palazzo Marino in Musica, dal titolo Il concerto sinestetico – Musica, profumo, immagine, propone un viaggio sinestetico che attraversa epoche e tradizioni, dal barocco veneziano alle sonorità del tango, dal jazz manouche alle raffinatezze impressioniste. Ogni concerto diventa così una porta verso un mondo sospeso tra realtà e immaginazione.

Il sesto e ultimo appuntamento omaggia Barbara Strozzi e la Venezia seicentesca dove l’artista erige il proprio universo sonoro con una cifra stilistica di rara raffinatezza. Virtuosa della parola e dell’affetto, la sua musica è una pittura in movimento, un’architettura di emozioni che trascende il tempo. Il programma, eseguito dal soprano Giulia Bolcato e dal Remer Ensemble, restituisce la ricchezza della sua scrittura, in cui la musica non è solo esperienza acustica, ma fenomeno multisensoriale. Le sue arie e cantate offrono una drammaturgia interiore, un teatro dell’anima in cui la voce si fa specchio dell’emozione umana, rivelando la modernità di una compositrice capace di sfidare i limiti del suo tempo.

con

Giulia Bolcato, soprano

Remer Ensemble

André Lislevand, viola da gamba

Alberto Maron, clavicembalo

I biglietti d’ingresso per il concerto sono gratuiti con prenotazione: a partire da giovedì 6 Novembre alle ore 9.30 è possibile prenotarli online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in via Manzoni 10.

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

Le Istituzioni coinvolte nel 2025 come partner sono Comune di Milano, MM Spa, la Centrale dell’Acqua di Milano, Aquaflor e Gallerie d’Italia – Milano, museo di Intesa Sanpaolo.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo.

Sponsor tecnico Fazioli.

Palazzo Marino in Musica

Stagione 2025, XIV Edizione

Il concerto sinestetico

Musica, profumo, immagine

Sala Alessi – Palazzo Marino