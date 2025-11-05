FORUM CULTURA 2025. A MILANO CRESCE LA SPESA IN CULTURA, TRAINANO MUSEI E LIBRI

Presentati i dati dell’Osservatorio sui consumi culturali e bibliotecari in città



(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2025 – Crescono i consumi culturali a Milano. Nel 2024 la spesa complessiva per la cultura in città ha raggiunto i 542,2 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente e pari al 13% del totale nazionale. A trainare la crescita sono stati soprattutto musei e libri.

I dati arrivano dall’Osservatorio per BookCity Milano a cura dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE), in collaborazione con SIAE, e Sistema Bibliotecario della città di Milano presentato questo pomeriggio al CASVA all’interno del Forum Cultura 2025. Secondo l’indagine, gli introiti dei musei sono saliti del 10%, raggiungendo 53,3 milioni di euro e quasi sei milioni di ingressi (+6%). A Milano si concentra così oltre il 10% del mercato italiano del libro, pur rappresentando solo il 2,3% della popolazione.

Crescono anche le librerie, oggi 190 contro le 180 del 2023, e il Sistema Bibliotecario cittadino, che conta 89.800 utenti (+4%), trainati in particolare dai giovani sotto i 18 anni, che aumentano del 20%. I prestiti sfiorano il milione (+7%), con una media di 13 libri per utente nel corso dell’anno. Nel 2024 a Milano si sono svolti 36.600 eventi culturali e sportivi, di cui 20.500 prettamente culturali, con una partecipazione complessiva di 19,6 milioni di spettatori (+2%). In media, ogni giorno in città si contano 100 eventi, 56 dei quali dedicati alla cultura.

“I dati dell’Osservatorio confermano una volta di più il ruolo centrale di Milano come capitale della cultura in Italia – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. La nostra città continua a distinguersi per la vitalità e la partecipazione del suo pubblico: ogni giorno oltre 50 eventi culturali, migliaia di visitatori tra musei, teatri e mostre, e un sistema bibliotecario in crescita, soprattutto tra i più giovani. E’ un segnale forte: la cultura non è solo un motore economico, ma un elemento identitario e comunitario per Milano”.

Redazione