Furti in azienda: tentano assalto a ditta di cosmetici, recuperati i veicoli

(mi-lorenteggio.com) Crema, 5 novembre 2025 – Importante operazione nel contrasto ai reati predatori portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Crema, che hanno sventato un furto presso un’azienda di cosmetica Attorno alle 23.55 del 04 novembre, il personale di un istituto di vigilanza privato ha segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Crema che era in atto una intrusione all’interno di un’azienda di cosmetica di Ricengo. Infatti, era scattato l’allarme e l’operatore dell’istituto di vigilanza aveva tempestivamente contattato il 112. La Centrale Operativa ha quindi inviato le pattuglie delle Stazioni di Camisano, Soncino, Bagnolo Cremasco e un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile che sono giunte sul posto dopo pochissimi minuti. Quando sono arrivati, i militari hanno verificato che i ladri, che avevano tentato di eludere il sistema di allarme coprendo le fotocellule di una porta sul retro, erano appena scappati a piedi verso i campi agricoli circostanti, lasciando sul posto un furgone e un’autovettura, entrambi rubati pochi giorni fa rispettivamente in provincia di Piacenza ed in provincia di Pavia. Le ricerche, estese anche ai comuni limitrofi, non hanno permesso di rintracciare i fuggitivi. L’arrivo rapidissimo di diverse pattuglie dei Carabinieri di Crema e la tempestiva collaborazione con il personale di vigilanza della ditta ha quindi evitato che i soggetti, che si erano già introdotti nella ditta nonostante l’attivazione dell’allarme sonoro, potessero compiere il furto. I due veicoli recuperati saranno restituiti ai proprietari al termine di tutti gli accertamenti tecnici necessari.