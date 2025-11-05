Gazebo ascolto 8/11

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 5 novembre 2025. Sabato 8 Novembre scenderà nuovamente in piazza la coalizione che sostiene il Sindaco Radice (Partito Democratico, Insieme per Legnano/Legnano Popolare e riLegnano) per continuare la campagna di confronto e ascolto sui temi che più stanno a cuore ai legnanesi. Dalle ore 15 alle ore 19, presso la Galleria Cantoni (Esselunga) si parlerà di Lavori Pubblici realizzati negli ultimi 5 anni, di come sono stati finanziati, di quali scelte si sono fatte, quanto siano piaciute o se si sarebbero potute fare diversamente. Una nuova occasione per dialogare con il Sindaco Lorenzo Radice, gli assessori e i consiglieri comunali presenti. Partecipate numerosi!