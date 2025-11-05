GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 novembre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 5 novembre.

MONTE ISOLA/BS, ASSESSORE LUCENTE A INAUGURAZIONE MOTONAVE ISEO

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa a Monte Isola (BS) alla cerimonia di inaugurazione della motonave ‘Iseo’, restaurata grazie al finanziamento di Regione Lombardia.

– ore 10, imbarco al Porto Gabriele Rosa – Iseo/BS;

PALAZZO LOMBARDIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A EVENTO APERTURA STAGIONE SCIISTICA

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Federica Picchi, partecipa all’evento di apertura della stagione sciistica 2025/2026.

– ore 10, Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano.

PALAZZO LOMBARDIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A EVENTO DI CONSEGNA TARGHE A SCUOLE STORICHE DI SCI

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Federica Picchi, interviene alla cerimonia di consegna delle targhe alle scuole storiche di sci, alpinismo e sci alpinismo della Lombardia.

– ore 14, Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano.

PALAZZO PIRELLI, ASSESSORE LUCCHINI A CONVEGNO ‘I SEMI DEL RISPETTO IN TOUR’

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali al convegno ‘I semi del rispetto in tour’ organizzato dall’Unione nazionale vittime, associazione a difesa delle vittime di reati violenti.

– ore 11, Palazzo Pirelli (via Filzi, 22 – Milano), Sala Gonfalone.

MILANO, ASSESSORE FERMI A EVENTO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL’AMBITO DI SMAU 2025

L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, partecipa al convegno ‘Intelligenza Artificiale in azione: progetti in corso e sfide future’, organizzato da Regione Lombardia nell’ambito dell’edizione 2025 di SMAU, la fiera dedicata all’innovazione per imprese, startup, enti pubblici.

– ore 12, Allianz Mico (viale Eginardo – Milano), Gate 3.

MILANO, ASSESSORE LUCCHINI VISITA DYNAMO CITY CAMP

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, visita la sede milanese di Dynamo Camp ETS, una fondazione che, dal 2007, offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani (sibling) con attività dedicate.

– ore 14.30, Fondazione Dynamo Camp ETS (via Giovanni Bovio, 6 – Milano).

PALAZZO LOMBARDIA, ASSESSORI LUCCHINI E LA RUSSA A CONVEGNO ‘LE SEPARAZIONI CONFLITTUALI: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE’

Gli assessori regionali Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) portano i saluti istituzionali al convegno ‘Le separazioni conflittuali: un approccio multidisciplinare’.

– ore 18, Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano.

