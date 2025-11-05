 Giusti nello Sport: Mostra in via Dante a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2025 – Dall’11 novembre al 2 dicembre, in Via Dante a Milano — arteria che collega il Duomo al Castello Sforzesco — sarà allestita la mostra I Giusti nello Sport, firmata dal fotografo e artista Gabriele Stabile e promossa da Fondazione Gariwo.

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e a coronamento della campagna avviata a gennaio 2025 Giusti nello Sport, Fondazione Gariwo ha voluto proporre, in un luogo di grande passaggio e accessibile gratuitamente da tutti, un percorso espositivo fotografico che racconta quattordici storie esemplari di Giusti sportivi. Si tratta di atleti e atlete che in ogni angolo del mondo e in epoche storiche, hanno scelto il bene, rischiando la propria vita e la propria libertà, per sostenere e promuovere i valori di inclusione, rispetto, solidarietà e pace espressi dalla pratica dello sport. Tra le altre, troviamo le storie di Gino Bartali, il campione di ciclismo che ha salvato centinaia di ebrei dalla deportazione, di Yusra Mardini, la nuotatrice siriana che insieme alla sorella Sarah ha salvato la vita di chi stava scappando dalla guerra come lei, di Arthur Ashe, il primo tennista afroamericano a partecipare a competizioni internazionali fino a quel momento riservate ad atleti bianchi, o di Khalida Popal, la calciatrice afghana che non ha voluto smettere di inseguire la propria passione per il calcio, in un paese in cui le era vietata.

Per raccontarle, si è scelto il linguaggio della fotografia d’artista contemporanea interpretato da Gabriele Stabile. Nelle mani dell’artista, il collage di fotografie d’archivio — realizzate anche grazie alla collaborazione di associazioni sportive e cittadini milanesi — da origine ad una narrazione fatta di suggestioni e piccoli indizi che prendono forma all’interno dell’opera. Ogni pannello è accompagnato da una parola chiave, giustapposta alle immagini, esemplificativa del valore espresso dalla storia del Giusto.

L’inaugurazione è prevista martedì 11 novembre alle ore 18:00. Interverranno Gabriele Nissim, presidente di Fondazione Gariwo; Gabriele Stabile, fotografo della mostra; Marco Riva, presidente del CONI Lombardia; Pierangelo Santelli, presidente del CIP Lombardia, Alberto Bassani, Inter F.C. Community Relations Coordinator. Saranno presenti anche i rappresentanti delle figure protagoniste della mostra.

Fondazione Gariwo propone delle visite guidate gratuite prenotabili sul sito Gariwo. Si terranno domenica 16 e sabato 29 novembre alle ore 10:30 e domenica 23 novembre alle ore 15. Anche le scuole, di ogni ordine e grado, possono visitare la mostra, scrivendo a educazione@gariwo.net.

L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.