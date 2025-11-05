Mattarella visita la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861-2025. Dall’Unità nazionale alle sfide del futuro” al Vittoriano

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla mostra “Ferrovie d’Italia 1861-2025. Dall’unità nazionale alle sfide del futuro” in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie. (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 novembre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861-2025. Dall’Unità nazionale alle sfide del futuro”, allestita al Vittoriano in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Capo dello Stato è stato accompagnato lungo il percorso espositivo da Tommaso Tanzilli, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, AD e Direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane e da Edith Gabrielli, Direttrice dell’Istituto VIVE e curatrice della mostra.

