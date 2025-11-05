“Noi e Caritas”: l’arcivescovo Mario Delpini, il sindaco Giuseppe Sala e la rettore Elena Beccalli incontrano i volontari ambrosiani

Ringraziamento pubblico al direttore uscente, Luciano Gualzetti.

(m-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2025. Sinodalità e carità: il tema, ispirato alle esperienze realizzate dalla Chiesa universale e italiana negli ultimi anni, e alla proposta pastorale avanzata dall’Arcivescovo di Milano alla diocesi per l’anno 2025-’26, guiderà il doppio, tradizionale appuntamento Caritas di inizio novembre.

Sabato 8 è in programma il Convegno diocesano (vedi programma), che tradizionalmente riunisce centinaia di volontari Caritas dei territori ambrosiani. Nella prima parte della mattinata, autorevoli relatori proporranno riflessioni sul tema Noi e Caritas. La Chiesa, le istituzioni, la cultura, il territorio: dieci anni di collaborazione. Interverranno tra gli altri l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che presenterà il Messaggio inviato a Caritas per l’occasione, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Rettore dell’Università Cattolica, professoressa Elena Beccalli: le loro considerazioni si uniranno a quelle di Luciano Gualzetti, direttore dell’organismo dal 2016 al 2025, che Caritas Ambrosiana intende ringraziare pubblicamente. Nella seconda parte, i sociologi Aldo Bonomi e Albino Gusmeroli (Consorzio Aaster) presenteranno i risultati della ricerca Caritas Ambrosiana: istituzione del margine e istituzione della comunità.

Domenica 9, solennità di Cristo Re, si celebreranno la Giornata diocesana Caritas e la Giornata mondiale dei poveri per la Diocesi di Milano nelle parrocchie ambrosiane, alle quali è stato proposto di promuovere momenti di preghiera e celebrazioni; la colletta realizzata per l’occasione servirà a sostenere “opere segno” che Caritas Ambrosiana promuove nel settore “Carcere e giustizia”, al fine di aiutare nel percorso di reinserimento sociale persone vulnerabili sottoposte a misura penale.

Anche il Tavolo Ambrosiano Povertà, che riunisce le organizzazioni di ispirazione cattolica che si occupano di grave emarginazione urbana, ha formulato un documento inviato a tutte le parrocchie della Diocesi, dal titolo Con i poveri. Per una società più giusta.

