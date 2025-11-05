Rho. Pausa pranzo e shopping il giovedì in centro con sosta gratis: si cercano adesioni per i negozi aperti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 novembre 2025 – La proposta dell’Assessorato al Commercio era emersa nel corso della cabina di regia Duc e di una seduta, aperta ai commercianti, della Commissione Attività produttive.

Commercianti e artigiani sono invitati a esprimere il loro interesse alla sperimentazione

Ora è possibile aderire alla manifestazione d’interesse che permetterà di mettere in atto l’idea in via sperimentale per sei mesi: sosta gratuita il giovedì nelle ore della pausa pranzo nel caso in cui ci fosse un buon numero di adesioni da parte di commercianti e artigiani pronti a tenere aperti i loro esercizi con orario continuato dalle ore 12.30 alle 14.30.

Il Comune di RHO si impegna a garantire la gratuità della sosta dalle ore 12.30 alle 14.30, nelle sole giornate del giovedì, nei parcheggi del centro che saranno resi noti sulla base delle adesioni ricevute.

La manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta di adesioni è rivolta ad attività commerciali e artigianali e scade venerdì 14 novembre 2025 alle ore 12.00. Le attività interessate dovranno compilare domanda di adesione e inviarla a mezzo PEC all’indirizzo: pec.protocollo.comunedirho@legalmail.it.

“Per far decollare l’iniziativa, con l’obiettivo di favorire il commercio locale, occorre un buon numero di adesioni – spiega l’assessore al Commercio e vicesindaco Maria Rita Vergani – Sulla base delle domande pervenute da parte di artigiani e commercianti si potrà valutare la fattibilità della sperimentazione. Confidiamo in un riscontro positivo da parte degli esercenti, per dare concretezza a una proposta condivisa da Confcommercio e altri commercianti cittadini.”

Nella foto una veduta del centro di Rho