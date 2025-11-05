Quota cento in quattro partite, Re Reggers si gode il primato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2025. Al terzo anno con la maglia dell’Allianz Milano, il ventiduenne opposto belga Ferre Reggers sta davvero consacrandosi come il migliore “posto due” dell’ottantunesimo campionato di SuperLega Credem Banca. Nonostante la giovane età (ha compiuto 22 anni lo scorso luglio), i numeri parlano chiaro: al termine del quarto turno della stagione 2025/26 è già balzato in cima alla classifica cannonieri con 100 punti raccolti in quattro partite, con un picco di 35 nei quattro set (vittoria 3-1) della sfida di domenica scorsa contro il Vero Volley Monza.

Rispetto alla scorsa stagione, oltre ad aver ricevuto i gradi di capitano dal coach Roberto Piazza, Reggers ha mostrato un netto miglioramento in vari aspetti del suo gioco, in particolare nel servizio. Per il pubblico nazionale e internazionale non si tratta certo di una sorpresa. Tutti hanno negli occhi le sue prestazioni ai recenti Mondiali con la nazionale belga, quando nel girone di qualificazione ha anche superato l’Italia bicampione del mondo di De Giorgi. Nella partita contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, pur persa dall’Allianz Milano, ha raggiunto il suo record personale stabilendo un ace da ben 130 km/h. Tornando ai numeri, “Re” Reggers ha una media di 6,25 punti per set. Nella SuperLega ha messo a terra complessivamente 1.245 palloni. I 10 ace di queste quattro gare sono la crescita più importante rispetto ai 24 dell’intero campionato 2023/24 e i 45 dell’anno scorso.

Tra gli addetti ai lavori che seguono il volley milanese ora all’Allianz Cloud e in precedenza al Palalido si è già iniziato a fare paragoni con grandi campioni del passato: da Andrea Zorzi a Marcos Milinković, fino a Nimir Abdel-Aziz, “fuorimano” che hanno lasciato il segno in maglia meneghina. Ma il grande elemento in più è che, a differenza di quei campioni, Reggers lo sta già facendo a 22 anni e con ancora margine di miglioramento tangibile.

In più, fino a oggi non ha ancora potuto giocare in diagonale con il palleggiatore titolare della squadra, il brasiliano Fernando Kreling, in fase di recupero da un infortunio muscolare patito nel precampionato. Quando Kreling rientrerà, il binomio potrebbe dare ulteriore salto di qualità all’attacco milanese.

A margine della vittoria contro Vero Volley Monza, Reggers ha parlato così ai microfoni di “Volley In Barba-Podcast”: «Il derby è sempre una partita dura, l’anno scorso abbiamo finito un set 42-40, quest’anno un po’ meno, ma è sempre bellissimo giocare in casa e vivere queste emozioni. Ora sono il capitano di Milano e questo mi mette un po’ più di pressione, ma credo mi stia aiutando anche a crescere come giocatore e come uomo. Io voglio sempre vincere però, che sia contro Monza o contro Perugia e Trento. Ora ci attende una rincorsa alla classifica, se vogliamo arrivare ai play-off in un posto bello dobbiamo iniziare a fare punteggio pieno nelle prossime due partite contro Padova e contro Grottazzolina. Alziamo la testa e andiamo in palestra a lavorare».»

Il calendario da qui a fine girone d’andata

Ecco gli impegni che attendono l’Allianz Milano nella parte finale del girone d’andata: due turni infrasettimanali, il grande evento del 30 novembre all’Unipol Forum di Assago e per cinque volte le telecamere Rai seguiranno la squadra del presidente Lucio Fusaro.

Sabato 15 novembre, ore 18.00 – Sonepar Padova vs Allianz Milano (RaiSport, VBTV)

– Sonepar Padova vs Allianz Milano (RaiSport, VBTV) Mercoledì 19 novembre, ore 20.30 – Allianz Milano vs Yuasa Battery Grottazzolina (RaiSport, VBTV)

– Allianz Milano vs Yuasa Battery Grottazzolina (RaiSport, VBTV) Sabato 23 novembre, ore 18.00 – Cisterna Volley vs Allianz Milano (RaiSport, VBTV)

– Cisterna Volley vs Allianz Milano (RaiSport, VBTV) Domenica 30 novembre, ore 18.00 – Allianz Milano vs Itas Trentino (DAZN, VBTV – Forum di Assago)

– Allianz Milano vs Itas Trentino (DAZN, VBTV – Forum di Assago) Giovedì 4 dicembre, ore 20.45 – Aqua S.Bernardo Cuneo vs Allianz Milano (RaiSport, VBTV)

– Aqua S.Bernardo Cuneo vs Allianz Milano (RaiSport, VBTV) Domenica 7 dicembre, ore 18.00 – Allianz Milano vs Sir Susa Scai Perugia (RaiPlay, VBTV – Allianz Cloud)

Foto Credit Matteo Morotti

Redazione