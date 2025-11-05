RENATO ZERO. “L’ORAZERO IN TOUR” AGGIUNGE UNA TERZA DATA A MANTOVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2025 -Si avvicina sempre più L’ORAZERO IN TOUR: da gennaio 2026 Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con le date della nuova tournée, prodotta da Tattica, che lo porterà sui palchi dei principali palasport italiani fino al mese di aprile.
L’attesa traversata live arricchisce la sua corsa aggiungendo oggi due nuove date: se Mantova si fa in tre, con nuovo appuntamento il 14 marzo al PalaUnical (sold out le date dell’11 e del 13 marzo), a Conegliano gli show diventano quattro, con la nuova data del 17 marzo alla Prealpi SanBiagio Arena (tutto esaurito per i live del 18, 20 e 21 marzo). I biglietti per le nuove date saranno disponibilisu renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 15:00 di venerdì 7 novembre.
E sempre dal 7 novembre arriva in radio il singolo Se t’innamorerai estratto dall’album di inediti “L’ORAZERO”, nuova pagina della ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera di Renato Zero. Traccia #8 dell’album, con gli arrangiamenti firmati dal M° Alterisio Paoletti, Se t’innamorerai è un’autentica benedizione a chi si apre al sentimento, un inno all’amore come forza vitale, rigeneratrice e liberatrice.
La radio partner di L’ORAZERO IN TOUR è RTL 102.5.
L’ORAZERO IN TOUR viaggia con Italo.
L’ORAZERO IN TOUR
IL CALENDARIO
24 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
25 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL – SOLD OUT
13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL – SOLD OUT
14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL – NUOVA DATA
17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SANBIAGIO ARENA – NUOVA DATA
18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SANBIAGIO ARENA – SOLD OUT
20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SANBIAGIO ARENA – SOLD OUT
21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SANBIAGIO ARENA – SOLD OUT
24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA
28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA
4 APRILE – EBOLI – PALASELE
8 APRILE – BARI – PALAFLORIO
9 APRILE – BARI – PALAFLORIO
15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA