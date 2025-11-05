SANITÀ. SEGRATE/MI.INAUGURATA LA CASA DI COMUNITÀ. ASSESSORE BERTOLASO: STRUTTURE PUBBLICHE SEMPRE PIÙ VICINE ALLE PERSONE

(mi-lorenteggio.com) Segrate/MI 05 novembre 2025 – Inaugurata questa mattina dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, la Casa di Comunità di Segrate. La struttura, rinnovata grazie ai fondi PNRR, rappresenta un presidio fondamentale per la sanità territoriale, potenziando i servizi di prossimità e l’assistenza integrata a cittadini e famiglie.

L’intervento permette di consolidare l’offerta socio-sanitaria nell’area della Bassa Martesana, con servizi quali Punto Unico di Accesso, Infermieri di Famiglia e Comunità, Continuità Assistenziale, Psicologia di Comunità, Punto Prelievi, Centro Vaccinale, NPIA, Consultorio Familiare, Commissione Invalidi e ambulatori specialistici, tra cui cardiologia e diabetologia. Ulteriori discipline (tra cui dermatologia ed oculistica) sono in fase di ampliamento.

All’evento hanno preso parte anche anche il Direttore Generale e il Direttore Socio Sanitario di Asst Melegnano Martesana, Roberta Labanca e Paola Maria Pirola oltre al Direttore Generale di ATS Silvano Casazza e il Direttore del Distretto Bassa Martesana – Paullese Maddalena Minoja. Presenti anche il consigliere regionale Cristian Garavaglia, componente la commissione Sanità, il sindaco di Segrate, Paolo Micheli, il presidente del consiglio di rappresentanza dei sindaci, Ivonne Cosciotti, il presidente dei sindaci di Distretto, Roberto Gabriele, sindaci ed assessori degli enti locali del territorio, e rappresentanti delle associazioni e delle autorità civili e religiose del territorio.

“Questa non è certo, come si sente purtroppo dire delle Case di Comunità, ‘una scatola vuota’ – ha detto Bertolaso – ma anzi è una scatola piena, pronta un anno di anticipo rispetto le scadenze, per la quale si sta lavorando per ottemperare anche agli ultimi dettagli. La Casa di Comunità di Comunità di Segrate è un fatto concreto, non si tratta solo parole. Oggi abbiamo messo un nuovo tassello del nostro impegno per rafforzare la sanità di prossimità e garantire ai cittadini servizi accessibili, moderni e integrati. Vogliamo strutture pubbliche vicine alle persone, capaci di rispondere ai bisogni di salute in modo tempestivo e qualificato. È un modello che stiamo realizzando in tutta la Lombardia, mettendo al centro la presa in carico, la prevenzione e la continuità assistenziale”.

Per Roberta Labanca, Direttore Generale di Asst Melegnano Martesana “realtà come questa rappresentano un fondamentale punto di incontro e sviluppo di una sanità territoriale che promuove l’integrazione tra le diverse figure professionali sociosanitarie e sanitarie e le risorse del territorio, enti locali e enti del terzo settore, unite in equipe al servizio di una presa in carico completa della persona”.