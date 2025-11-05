SPORT INVERNALI. PREMIATE 22 SCUOLE STORICHE DI SCI, ALPINISMO E SCI ALPINISMO

SOTTOSEGRETARIO PICCHI: RICONOSCIMENTI A CHI HA ESERCITATO SENZA INTERRUZIONE PER 40 ANNI

ATTESTATI ALLA CARRIERA ANCHE PER I MAESTRI DI SCI CON 50 ANNI DI ATTIVITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2025. Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto 22 scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo come ‘storiche’, un importante attestato di tradizione, professionalità e continuità per le realtà che operano sul territorio regionale, contribuendo alla promozione della montagna e della sicurezza sulla neve. Il riconoscimento è attribuito alle scuole che hanno esercitato l’attività ininterrottamente per almeno 40 anni, e si traduce nell’assegnazione di una targa celebrativa quale simbolo di eccellenza e radicamento territoriale.

“Questo riconoscimento – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – celebra l’eccellenza e la continuità delle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo lombarde, autentici presìdi formativi e culturali delle nostre montagne. Dietro ogni scuola storica ci sono generazioni di maestri che hanno insegnato non solo la tecnica sportiva, ma anche il rispetto per l’ambiente e per la sicurezza. Abbiamo voluto dare un riconoscimento e sostenere questo mondo, che unisce tradizione, professionalità e turismo sostenibile, contribuendo a rendere le nostre valli sempre più vive e attrattive tutto l’anno”.

Le domande pervenute, raccolte tra il 10 settembre e il 10 ottobre 2025, sono state 25, di cui 22 ammesse. Tutte appartengono alla categoria delle scuole di sci, distribuite nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio.

Accanto a questo riconoscimento, il sottosegretariato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, insieme al Collegio Regionale dei Maestri di Sci, ha attribuito 32 benemerenze ai professionisti che hanno raggiunto importanti traguardi di carriera: 23 maestri con 50 anni di attività, 5 maestre con 35 anni di attività, 4 maestri con 40 anni di attività.

Complessivamente, in Lombardia risultano iscritti 2.484 maestri di sci, di cui 2.074 specializzati nell’alpino, 123 nel fondo e 287 nello snowboard, con ulteriori specializzazioni per direttori di scuola (303), insegnamento a persone con disabilità (143), telemark (113) e freeride (38). Il censimento più recente (stagione 2024/2025) conta inoltre 67 scuole di sci e 7 scuole di alpinismo e sci-alpinismo attive in Lombardia.

Qui in allegato l’elenco delle scuole premiate.

Redazione