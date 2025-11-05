STADIO. FIRMATO IL ROGITO PER LA COMPRAVENDITA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SAN SIRO 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2025 – È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro S.p.A., nella giornata odierna, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale ‘Grande Funzione Urbana San Siro’, a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F. C. Internazionale Milano s.p.a., ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (‘Legge Stadi’).

