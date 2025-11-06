Basiglio. La prima via in Lombardia dedicata al 25 Novembre, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 6 novembre 2025 – La cerimonia di intitolazione, in programma martedì 25 novembre alle 11, è il momento principale di una serie di iniziative decise dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La sindaca Lidia Reale accoglierà autorità civili e religiose, rappresentanti delle associazioni cittadine e studenti dell’Istituto comprensivo. Lungo la via saranno posizionate alcune delle installazioni della mostra “Com’eri vestita”, che verrà inaugurata il 7 novembre al Polo “Il Mulino di Vione”.

«Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale – spiega la sindaca Lidia Reale – perché abbiamo condiviso l’importanza di diffondere il messaggio di nonviolenza e di rispetto delle donne attribuito alla data del 25 novembre. Lo scopo è sensibilizzare l’opinione pubblica, ricordare le vittime di maltrattamenti e femminicidi, contrastare la cultura della violenza, della discriminazione e della diseguaglianza di genere, e sostenere le donne che ne sono vittime, promuovendo i loro diritti e la loro dignità».