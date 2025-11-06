Cecchetti (Lega) – Seconda tappa della campagna “Salviamo i nostri mercati” oggi a Parabiago

(mi-lorenteggio.com) Parabiago, 6 novembre – Dopo la prima tappa a Rho, è arrivata oggi a Parabiago la campagna “Salviamo i nostri mercati”, l’iniziativa promossa dalla Lega per sensibilizzare ambulanti e cittadini contro l’abusivismo e la concorrenza sleale.

Il tour, che sta attraversando i principali mercati dell’Altomilanese, prosegue per incontrare da vicino gli operatori che ogni giorno lavorano onestamente dietro i banchi, raccogliendo le loro segnalazioni, proposte e difficoltà.

«Con questa iniziativa – spiega Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati – vogliamo continuare a difendere il lavoro vero e la legalità, riportando l’attenzione su un settore che rappresenta la storia e l’identità del commercio lombardo e italiano. L’abusivismo rimane una piaga: in Italia si stima che oltre il 20% delle attività su area pubblica operi in modo irregolare, penalizzando chi rispetta le regole e paga le tasse».

Durante l’incontro Cecchetti ha anche ricordato l’interrogazione parlamentare da lui presentata alla Camera per chiedere al Governo un piano straordinario di controlli e sanzioni, insieme a misure concrete a sostegno degli ambulanti regolari.

«La nostra campagna – conclude Cecchetti – nasce per difendere la legalità, il lavoro e una delle più autentiche espressioni del nostro tessuto economico e sociale».