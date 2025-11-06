Cesano Boscone. Sala della Trasparenza più “fresca” e sostenibile

Il progetto verrà presentato oggi pomeriggio alle ore 16.30 in via Libertà 9



(MI-LORENTEGGIO.COM) Cesano Boscone, 6 novembre 2025 – Riduzione dei consumi elettrici estivi del 17%, aumento del comfort degli occupanti, miglioramento dell’indice di prestazione energetica dell’edificio: sono i risultati attesi dai lavori di riqualificazione della Sala della Trasparenza. L’intervento verrà presentato oggi pomeriggio, alle ore 16.30, all’interno della struttura di via Libertà 9.

Il progetto prevede l’installazione di lame di ombreggiamento in alluminio larghe 40 cm e alte massimo 550 cm, che verranno ancorate sulle solette a sormonto delle finestre esterne dell’edificio. Per l’intervento – finanziato con fondi PNRR – verranno impegnati 130 mila euro.

«Come abbiamo previsto nel nostro Piano di mandato – dichiara il sindaco Marco Pozza – continuiamo a investire sull’efficientamento energetico delle strutture pubbliche e a porre attenzione ai consumi. Il progetto rappresenta una straordinaria possibilità di risparmiare risorse con cui finanziare nuovi servizi e migliorare gli attuali. La riqualificazione della Sala della Trasparenza coniuga il contenimento dei costi con il valore estetico e una maggiore vivibilità per una struttura che ha un grande significato simbolico e che è un luogo di socialità quotidiana e un punto di riferimento per il quartiere e per tutta Cesano Boscone».



