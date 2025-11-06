Evade dai domiciliari a Udine e annuncia online un attentato: arrestato a Milano 20enne in diretta social

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Milano, martedì scorso 4 novembre, ha arrestato per evasione un cittadino iracheno di 20 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, violazione della normativa sulle armi ed in materia di stupefacenti.

La sera del giorno prima, il 3 novembre, il giovane si era allontanato dall’abitazione in provincia di Udine ove era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di una condanna per aver commesso un furto in abitazione. Alcuni giorni prima, il giovane, sul proprio profilo di un social network, aveva pubblicato un video live nel quale annunciava l’intenzione di evadere e di compiere un attentato, motivo per il quale era stato richiesto nei suoi confronti un aggravamento della misura cautelare irrogata.

Dopo essere evaso, il 20enne aveva pubblicato un altro video nel corso del quale si era disfatto in diretta del braccialetto elettronico e, il giorno successivo martedì 4 novembre, è stato rintracciato dai poliziotti della D.I.G.O.S. di Milano – Sezione Antiterrorismo che, allertati dagli agenti della D.I.G.O.S. della Questura di Udine e grazie ad alcuni elementi d’ambiente emersi da una diretta social che il giovane stava realizzando in quel momento, sono riusciti a individuarlo e l’hanno arrestato all’interno di un locale del centro cittadino mentre stava trasmettendo in diretta streaming.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, all’esito del giudizio per direttissima svoltosi ieri mattinata, ha convalidato l’arresto disponendo nuovamente nei confronti del 20enne la misura degli arresti domiciliari in provincia di Udine.