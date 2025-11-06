Imbratta con bombolette spray i convogli in sosta: arrestato 40enne pluripregiudicato

Foglio di via Obbligatorio con divieto di ritorno in citta’

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 6 novembre 2025 – Nei giorni scorsi, durante le consuete attività di prevenzione dei reati e di controllo della Stazione Ferroviaria e delle aree limitrofe al fine di garantire la sicurezza agli utenti che quotidianamente frequentano ovvero che, per vari motivi, utilizzano i mezzi ferroviari, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio alla POLFER presso la Stazione Ferroviaria di Brescia hanno tratto in arresto un cittadino italiano 40enne residente a Crema con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di Polizia ha preso le mosse in seguito ad una segnalazione telefonica pervenuta dagli Agenti in servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, avente ad oggetto la presenza di 3 soggetti incappucciati intenti ad imbrattare con una bomboletta spray un treno in sosta all’interno della Stazione Ferroviaria di Brescia.

I Poliziotti, giunti immediatamente sul posto, notavano i 3 soggetti mentre stavano deturpando il vago ne, i quali, alla vista dell’auto della Polizia, tentavano la fuga dividendosi e disattendendo le ripetute intimazioni all’ALT.

Uno di questi, in particolare, al fine di sottrarsi al controllo, attraversava i binari dello scalo ferroviario trasversalmente mettendo in tal modo in grave pericolo la propria incolumità e quella dei Poliziotti a causa del possibile passaggio di treni in transito.