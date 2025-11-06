Inchiesta urbanistica. Colucci (Nm), serve soluzione rapida per le 5000 famiglie senza casa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 novembre 2025 – “Quasi cinquemila famiglie hanno comprato una casa e non possono né entrarci né usufruirne in alcun modo, pur continuando a pagare il mutuo. Un’ingiustizia palese e un danno enorme per migliaia di persone a cui va data in tempi brevi una risposta che le tolga da una situazione di penosa incertezza. Non possono essere loro a pagare l’incertezza normativa che ha provocato questo stallo. Istituzioni, politica e procura, insieme, hanno il dovere di trovare una soluzione. Noi siamo disponibili e lavoreremo in questa direzione, ci auguriamo che tutti facciano lo stesso”. Lo afferma il coordinatore regionale della Lombardia di Noi Moderati Alessandro Colucci.

