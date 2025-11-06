Mattia Ferrarese – Consigliere in Municipio 3 per Fratelli d’Italia: al via la raccolta firme contro gli abusivi del trasporto pubblico non di linea, 500 adesioni in poche ore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 novembre 2025 – “Fratelli d’Italia nel Municipio 3 scende in campo per tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini milanesi.”

Con queste parole il consigliere Mattia Ferrarese annuncia l’avvio di una raccolta firme contro la presenza di conducenti abusivi e di operatori non autorizzati nel settore del trasporto pubblico non di linea, fenomeno sempre più diffuso nel territorio milanese.

“È inaccettabile – dichiara Ferrarese – che chi non possiede alcuna licenza o autorizzazione, oppure arrivi dai più disparati comuni d’Italia, possa operare liberamente sulle nostre strade, mettendo a rischio non solo la sicurezza dei passeggeri, ma anche la dignità e la professionalità di chi lavora nel pieno rispetto delle regole, come i tassisti e gli Ncc regolarmente iscritti. Chiediamo controlli più serrati e un’azione concreta da parte dell’Amministrazione comunale.”

A tal proposito, il consigliere Ferrarese rende noto di aver richiesto la convocazione di un Consiglio straordinario del Municipio 3, con la presenza dell’Assessore Marco Granelli, chiamato a rispondere nel merito della sua partecipazione al tavolo antiabusivismo con Taxi e Ncc.

“Attendiamo che venga fissata una data utile per il confronto – aggiunge Ferrarese – perché riteniamo fondamentale che i cittadini e gli operatori del settore abbiano risposte chiare e impegni concreti da parte dell’Amministrazione.”

La raccolta firme, promossa da Fratelli d’Italia Municipio 3, è già attiva online al sito https://www.stop-abusivismo.it/fine-corsa-per-gli-abusivi/ e si potrà firmare fisicamente durante gli appuntamenti pubblici che verranno presentati a breve.

“Milano deve tornare una città sicura, ordinata e rispettosa delle regole. È questo il nostro impegno quotidiano al servizio dei cittadini e degli onesti conducenti del trasporto pubblico non di linea.” – conclude Ferrarese.