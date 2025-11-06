Merlata Bloom Milano spegne la seconda candelina: dal 7 al 23 novembre eventi, nuove aperture e sorprese

sabato 15 novembre Merlata Bloom Milano festeggia il secondo anniversario offrendo un palinsesto ricco di attività, tra cui il Pigiama Party, proprio sabato 15 novembre a partire dalle ore 20:00, con dj set di Pippo Palmieri de “Lo Zoo di 105”; la mostra ispirata all’universo, disponibile dal 7 al 23 novembre, con visite guidate a partire dal 10 novembre, adatta a bambini, adulti, scuole e astronauti del domani; e il​Planetario, in esclusiva dal 13 al 16 novembre, per un viaggio tra stelle, pianeti e conquiste spaziali.

Durante il mese dell’anniversario ci saranno anche altre importanti novità, tra cui:

lo speciale percorso “Verso l’infinito e… online! Missione cittadinanza digitale” dedicato alle scuole primarie, che trova origine nell’anima innovativa e tecnologica del mall, che si pone al fianco delle scuole del quartiere nell’educazione digitale, per un uso consapevole di questi strumenti;

l’inaugurazione l’8 novembre del temporary store di Fody, start-up innovativa e società benefit, che trasforma le rimanenze tessili in nuovi prodotti e coperte salvavita, coinvolgendo attivamente nel processo persone in condizioni di fragilità. Con quest’apertura Merlata Bloom Milano rinnova il suo impegno nella promozione delle attività ESG nel contesto urbano.