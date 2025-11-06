Milano. Incidente in via Verro, bimbo di 11 anni elitrasportato a Bergamo; bimbo di 9 anni investito in piazza Durante, ricoverato al Niguarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 novembre 2025 – Tra i numerosi incidenti avvenuti oggi nella città metropolitana di Milano, nel pomeriggio di oggi, due gravi incidenti sono avvenuti in città.

Alle 17.35, in via Bernardino Verro, nella zona sud della città, un bambino di 11 anni è stato investito da un furgone, mentre, attraversava. Sul posto sono giunti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le gravi contusioni subite dopo l’impatto e per la caduta.

In serata, in piazza Durante, nella zona Nord della città, un bambino di 9 anni è stato investito da un veicolo ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Legambiente: “Serve una rigenerazione stradale profonda e un nuovo patto civile per la sicurezza nello spazio pubblico. Con la seconda collisione in poche ore Milano non fa eccezione alla strage sulle strade italiane, ma l’orientamento del governo sembra andare in direzioni securitarie che di fatto rinviano un reale cambio culturale, anziché affrontarlo.”

V. A.