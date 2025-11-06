NEGRITA: prende il via domani il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

(mi-lorenteggio.com) Milano 6 novembre 2025Prenderà il via domani il “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025” dei NEGRITA. La band è pronta a tornare in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani. 
Dopo il successo di pubblico e critica delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai NEGRITA di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta. Alcune date hanno già fatto segnare il sold out (Isernia, Potenza e Rende) mentre di altre sono disponibili gli ultimi biglietti (Palermo, Pescara, Roma, Milano, Ancona, Assisi).

